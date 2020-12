Kornwestheim - Beutezug in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim: Ein unbekannter Täter verschaffte sich dort dieser Tage Zugang über einen Balkon in eine Wohnung im ersten Stock. Es wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben wurde die Tat zwischen Montag der vergangenen Woche und Dienstag dieser Woche begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 entgegen.