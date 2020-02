Kornwestheim Schneller sind nur wenige Orte

Kornwestheim - Laut dem Vergleichsportal „DSL-Regional“ ist Kornwestheim zurzeit die Kommune, die in Sachen Versorgung mit Breitbandinternet den achten Rang deutschlandweit einnimmt. „Wir haben die Breitbanddaten aller Gemeinden in Deutschland analysiert und ein Ranking erstellt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Portals, das Geschwindigkeitsmessungen anbietet und Vertragsakquise betreibt. Die Stadt habe ihren Platz laut dieser Untersuchung mit 865 von 1000 möglichen Punkten belegt, heißt es von DSL-Regional weiter, als Datenquelle der Statistik gibt das Portal das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an. Vor allem bei der Versorgung mit FTTH/B und DSL ist Kornwestheim laut einer Grafik spitze, was Internet per Kabel angeht, schneidet man ein wenig schlechter ab. Auf Platz eins, zwei und drei der Untersuchung stehen die Kommunen Gröde, Rosenheim und Kempten.