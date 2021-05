Kornwestheim Schnelles Internet dringt zu Firmen vor

Kornwestheim - Hoch konzentriert sitzt Oberbürgermeisterin Ursula Keck in dem kleinen Bagger und bedient die Schalthebel mit großer Sorgfalt. Ganz langsam neigt sich die Schaufel in den bereitgelegten Erdhaufen, ganz langsam hebt sich der Greifarm, ganz langsam senkt sich die Schaufel wieder und das Erdreich plumpst zurück. Nein, so wird’s nichts mit dem superschnellen Internet in den Kornwestheimer Gewerbegebieten. Aber keine Sorge: Es ist auch nur der symbolische Baggerbiss für den „Highspeed-Glasfasernetzausbau“ in mehreren Kornwestheimer Gewerbegebieten, mit dem die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) am Donnerstagmorgen offiziell gestartet sind. In gut einem halben Jahr sollen die Glasfaserleitungen im Erdreich verlegt und die Betriebe – 143 kommen in Frage – angeschlossen sein.