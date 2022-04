Kornwestheim Schnelles Internet in Pattonville

Gemeinsamer Erfolg für Pattonville

Für Ursula Keck und Dirk Schönberger ist diese Investition einerseits ein gemeinsamer Erfolg im Sinne der internetaffinen Pattonviller. Andererseits können sie damit nun auch auf die Fahnen schreiben, dass es generell gut läuft in Sachen Netzausbau. Kornwestheim hat – neben der genannten schnellen Anschlüsse in den Wohngebieten – mittlerweile in Kooperation mit den Stadtwerken die Gewerbegebiete mit schnellen Leitungen versorgen können. Auch das Problem der Netzanbindung der Heumahden-Aussiedlerhöfe soll sich bald erledigt haben. Remseck will in den kommenden drei Jahren alle Stadtteile gut versorgt haben, zuletzt ist Aldingen 2025 an der Reihe. Die Neckar-Kommune arbeitet hierfür mit dem Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) zusammen. Dass es zuletzt ein Kommunikationsproblem in Bezug auf Pattonville gegeben habe – und hier eben nicht der Zweckverband, sondern die SWLB zum Zuge kommen – stellte Schönfelder indes während der gemeinsamen Pressekonferenz zum Ausbau in Pattonville klar.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Glasfaser: Fast alle Kommunen im Kreis machen mit

Rager und Schneider erläuterten zum Netzausbau in Pattonville sodann noch den Zeitplan. Zunächst geht es demnach darum, die Bürgerinnen und Bürger im Ort Ende 2022 und Anfang 2023 zu informieren und dafür zu werben, dass sie so genannte Grundstücksnutzungsvereinbarungen unterzeichnen. Nur, wer seine Unterschrift unter einen solchen Vertrag setzt, erhält einen Glasfaseranschluss bis hinein in sein Haus. „Das ist kostenlos und damit ist auch kein weiterer Vertrag für Telekommunikationsleistungen verknüpft“, betont Schneider. Klar sei allerdings: Wer nun verzichtet, und erst in ein paar Jahren Glasfaser ins Haus will, wird dann extra zahlen müssen – bis zu 2000 Euro kann ein Hausanschluss kosten.

Arbeiten dauern zwölf Monate

Etwa zwölf Monate werden die eigentlichen Bauarbeiten in der Folge dauern. Und dann? Sind die Pattonviller Gigabit-fähig. Wer das schnelle Netz will, muss es natürlich noch buchen. Das gehe über die Stadtwerke, doch nicht ausschließlich: Auch die Telekom und weitere Anbietet, etwa 1&1, können das neue Glasfasernetz mitnutzen und die schnellen Daten liefern.

Die Stadtwerke haben entsprechende Kooperationsverträge abgeschlossen. Rager und Schneider werben hier mit „Diskriminierungsfreiheit“ (Schneider) gegenüber der Konkurrenz, mit „voller Wahlmöglichkeit“ für die Nutzer und auch damit, dass zusätzliche Umweltbelastungen vermieden werden soll. Die SWLB erhalten Nutzungsgebühren von den übrigen Anbietern, wenn diese ihre Glasfaserkabel zur Verfügung stellen.

„Wir kämpfen natürlich mit unseren Angeboten um die Kundinnen und Kunden“, sagt Rager.