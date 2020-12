Kornwestheim Schnelltest: Anmeldung ist Voraussetzung

Kornwestheim - Die Stadtverwaltung Kornwestheim und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben weitere Details zu der geplanten Corona-Schnelltestaktion im Foyer des Rathauses bekannt gegeben. Das DRK hat etwa 250 Tests dafür vor Ort, die Aktion findet an Heiligabend zwischen 8 und 12 Uhr statt. Die Teilnahme sei ausschließlich nach vorheriger Anmeldung auf der Homepage des DRK unter www.drk-kornwestheim.de möglich, heißt es in einer Ankündigung. Auf dem Rathaus anzurufen, um einen Termin auszumachen, wie es einige Interessierte schon taten, bringt nichts. Die Tests könnten in der Zeit von Sonntag, 20. Dezember, 12 Uhr, bis Dienstag, 22. Dezember, 12 Uhr, gebucht werden.