Kornwestheim - Nur mit negativem Coronatest: Wer in Kornwestheim in diesen Tagen zum Friseur oder mit Termin einkaufen möchte, braucht eben diesen. Und das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Kurzfristig im Stadtgebiet an einen Testtermin zu kommen, war bis vor Kurzem nicht immer möglich. Nun haben weitere Anbieter in Kornwestheim Teststellen eröffnet.