Kornwestheim „Scholz ist eine logische Wahl“

Wer wäre Ihr Wunschkandidat oder Ihre Wunschkandidatin gewesen?

Olaf Scholz ist eine logische Wahl. Ich finde es grundsätzlich schon in Ordnung, dass er es geworden ist. Ich hätte auch Katarina Barley oder Manuela Schwesig gut gefunden. Beide haben aber bereits andere Aufgaben.

Sie nennen zwei Politikerinnen. Hätten Sie es bevorzugt, wenn der Kanzlerkandidat jünger, weiblicher oder mit Migrationshintergrund wäre?

Ich bin auch dafür, dass Frauen gefördert werden. Gerade bei der SPD sind wir aber ganz gut aufgestellt, was das angeht. Wir müssen uns in der Bundesregierung keine Vorwürfe machen, dass wir zu wenig Frauen in unseren Reihen haben.

Wie schätzen Sie die Chance von Olaf Scholz ein Kanzler zu werden?

Das kommt drauf an, wie das kommende Jahr verläuft und welche Kandidaten die anderen Parteien aufstellen werden. Ich traue ihm aber zu, im Wahlkampf bestehen zu können.

Was wünschen Sie sich inhaltlich von ihm und für die Zukunft der SPD?

Es kommt in Zukunft auf den Strukturwandel in unterschiedlichen Bereichen an. Der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema – und dabei zum Beispiel die Frage, wie der Ausstieg aus der Braunkohle am besten gelingt. Corona bringt einige Veränderungen mit sich. Und es muss unter anderem auch um den Bereich Mindestlohn gehen. In der Pflege müssen die Mitarbeiter besser bezahlt werden. Applaudieren reicht nicht aus.