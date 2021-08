Kornwestheim - Ein noch unbekannter Fahrer eines Sattelzuges ist am Donnerstag gegen 17.05 Uhr gegen das Bedienelement einer Schranke gefahren. Die Schranke sperrt den Parkplatz des Rewe am Salamanderplatz ab. Der Unfall soll beim Rangieren des Sattelzugs passiert sein. Der Fahrer ist laut Polizei danach einfach weitergefahren. Der Schaden an der Schranke beträgt etwa 10 000 Euro.