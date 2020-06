Kornwestheim Schrittweise zurück ins gemeinsame Training

Kornwestheim - Über Langeweile können sich Macher, Trainer und Athleten der 46Plus-Sportgruppe trotz Corona-Pandemie derzeit kaum beklagen. Zwar musste das donnerstägliche Training in der Hannes-Reiber-Halle in den vergangenen Monaten zwangsweise ausfallen. Doch man wusste sich zu helfen: Erst gab es ein Fitnessfilmchen, zu dem viele der Kinder mit Down-Syndrom Videoschnipselchen mit ihren Übungen beitrugen. Dann folgte das Onlinetraining, bei dem sich die Sportler mit ihren Trainern per Videochat verabredeten, was ein voller Erfolg war. „Wir hatten zwei Gruppen, und in jeder davon waren mindestens zehn Leute mit dabei“, berichtet Vorstandsmitglied Natja Stockhause aus Kornwestheim zufrieden.