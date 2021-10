Kornwestheim Schüler erkunden den Sternenhimmel

Benjamin Schmidt hat als einer der ersten Lehrkräfte des ESG ein zusätzliches Studium aufgenommen, um sich für das neue Fach zu rüsten. Schmidt unterrichtete bisher Mathe, Physik und NWT. „Der Informatikteil ist neu für mich“, sagt er. Ein Jahr hat er neben dem Beruf studiert, um diesen neuen Teil zu erlernen. Ein Kollege hat sogar ein zweijähriges Studium aufgenommen, um Informatik in der Kursstufe unterrichten zu können. „Wir haben bald eine super Lehrer-Ausstattung mit vier Informatiklehrern, sodass wir das Fach durchgehend bis zum Abitur anbieten können“, sagt Christoph Mühlthaler.

Blick unter die Bildfläche

Die Themen in IMP sind unabhängig von denen in Mathe und Physik. Wer also das Wahlfach besucht, hat den anderen gegenüber in diesen Fächern keinen Vorteil. „Das ist im Prinzip eine Vertiefung“, sagt Benjamin Schmidt. Die drei Schwerpunkte sind in einem Fach zusammengefasst worden, weil sie inhaltlich verzahnt sind, erklärt der Lehrer. So werden die Schüler schrittweise an das Thema Programmieren herangeführt: Erst arbeiten sie grafisch und später textbasiert. „Mit solchen Codes kann man Simulationen bauen, um physikalische Phänomene zu testen. Und die Mathematik liefert uns die Grundlage für das Programmieren“, sagt Schmidt. Stefanie Bertsch, die am ESG den Bereich Mint leitet, ist von dem neuen Fach begeistert. „Wer das durchlaufen hat, sieht unter die Bildfläche. Es hilft den Schülern, mit unserer Informationsgesellschaft klarzukommen“, sagt sie.

Bei den aktuellen Achtklässlern des ESG haben sich 13 für das neue Profilfach entschieden. „Ich bin gespannt, wie es mit dem Wahlverhalten weitergeht“, sagt Christoph Mühlthaler. Mit Laptops arbeiten die Schüler übrigens nicht nur in dem Informatik-lastigen Fach. Während der Pandemie hat die Stadt Kornwestheim zwei Klassensätze Laptops fürs ESG angeschafft. Nun können sich die Lehrer je 32 Laptops für ihre Stunde ausleihen und so den digitalen Unterricht – auch in Präsenz – fördern.