Kornwestheim Schüler haben die Baustelle stets im Blick

Pattonville - Dessen müssen sich die Arbeiter in Pattonville bewusst sein: Sie sind auf der am besten überwachten Baustelle des Landes tätig. Täglich wird in einem Tagebuch festgehalten, was sich tut. Täglich wird zur gleichen Zeit vom gleichen Ort ein Foto geschossen, um zu dokumentieren, wie die Fortschritte sind. Die „Controller“, das sind die Jungen und Mädchen aus der Grundschule Pattonville, die ein genaues Auge auf das haben, was in ihrer Nachbarschaft geschieht. Dort wird ein neues Schulgebäude errichtet – und logischerweise ist die Großbaustelle immer wieder Thema im Unterricht. Mit Lego sind die Pläne nachgebaut worden, zeichnerisch werden die Veränderungen festgehalten.