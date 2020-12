Kornwestheim Schüler helfen bei der Digitalisierung ihres Gymnasiums mit

Die Schüler haben schon eine Menge Zeit in ihre Medien-Ausbildung investiert, für deren Abschluss sie nun von Schulleiter Christoph Mühlthaler die Urkunden überreicht bekamen. „Im Herbst 2019 haben wir mit der Schulung begonnen“, erinnert sich Marc Jeske. Damals waren er, seine Klassenkameraden Luka Tomić, Layth Krami und Yann Cosson sowie Florian Seitz aus der Parallelklasse noch in der 8. Klasse. Der Informatik-Kurs in der Klasse 7 habe ihnen sehr viel Spaß gemacht, erinnern sich die fünf. „Und wir waren wohl auch ganz gut darin.“ Offenbar waren sie mehr als das, denn sie wurden gleich nach dem Schuljahreswechsel 2019 von den verantwortlichen Lehrern gefragt, ob sie nicht Lust hätten, am Mentorenprogramm teilzunehmen.