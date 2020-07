Kornwestheim Schüler meistern „The Big Challenge“

Besonders gut vorbereitet auf den Wettbewerb hatte sich Oliver Dujmovic. Der Fünftklässler erreichte 322,5 von 350 möglichen Punkten. „Ich habe davor einfach fleißig gelernt“, sagt der Schüler. Und das hat einen guten Grund, denn später will er mal in den USA leben und viel durch die ganze Welt reisen, verrät Oliver. „Und dafür ist es nicht schlecht, gut Englisch zu sprechen.“ Mit seinem Ergebnis landete der Schulbeste der THRS in Baden-Württemberg bei 1077 Teilnehmern auf dem 38. Platz, bundesweit reichte es für Rang 357 von 11 078. In den sechsten Klassen schnitt Julia Friedrich (261,25) am besten ab, eine Klasse höher holte Sarah Reh die meisten Punkte (275).