Kornwestheim Schüler sammeln 40 000 Euro für Flüchtlingskinder

Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, sei das für alle ein Schock gewesen, sagt Christoph Mühlthaler. Am ESG habe man versucht, den Kindern eine Art Ventil für ihre Gefühle zu geben. Das Thema sei im Unterricht behandelt worden, einige Lehrkräfte seien als Ansprechpartner für Fragen da. Und im Foyer finden sich Stellwände, an denen die Schülerinnen und Schüler mit Kunst und Gedichten ihre Gedanken zum Krieg ausdrücken können. „Wir wollten aber nicht nur etwas für unsere Schüler tun, sondern auch konkret der Ukraine helfen“, sagt der Rektor. So sei die Idee eines Spendenlaufs entstanden. Alle Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen haben sich dafür so viele Sponsoren wie möglich gesucht. „Manche sind auch losgezogen und haben an Türen geklingelt – also nicht nur ihre Eltern gefragt“, erzählt Mühlthaler. Diese Sponsoren haben dann einen Betrag festgelegt, den sie dem Schüler pro gelaufener Runde bezahlen. Und dann sind die Schüler gelaufen. Aber nicht alle zusammen in einem großen Stadion – eine solche Veranstaltung wollte die Schule wegen Corona noch nicht machen. Die Runden hat jede Klasse für sich im Sportunterricht abgespult. Die jungen Läufer sind mit ihrer Rundenzahl zu ihren Sponsoren gegangen und haben das Geld eingesammelt. „Wir wissen, dass die Spende nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist – aber es ist ein großer Tropfen“, sagt Mühlthaler.