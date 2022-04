Kornwestheim Schulbau: Welches Zeugnis vergibt die Jury?

Die sogenannte „Phase Null“ hat der Kornwestheimer Gemeinderat schon im Sommer 2020 ausgerufen. Damals fiel der Beschluss darüber, wie die Schullandschaft in der Stadt in Zukunft aussehen soll. 70 Millionen Euro soll diese „Variante 1d“ nach letztem Stand kosten. Nach ihr würde es eine dreizügige Grundschule an der Eugen-Bolz-Schule geben, eine dreizügige Grundschule, Gymnasium und SBBZ am Campus Mitte an der Hohenstaufenallee – und die Realschule, die Gemeinschaftsschule und eine neue zweizügige Grundschule am Campus Ost mit rund 1500 Schülern.