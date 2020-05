Kornwestheim Schuldunfähig: 41-Jähriger wird freigesprochen

Daran, dass der Kornwestheimer die Tat begangen hatte, hatten weder Staatsanwalt, der Verteidiger des Angeklagten noch der Vertreter des 48 Jahre alten Opfers einen Zweifel. In seinem Plädoyer ließ der Staatsanwalt das Geschehen aus dem vergangenen Jahr noch einmal Revue passieren. So habe der 41-Jährige die Haushaltshilfe in der Wohnung seiner Ex-Freundin grundlos angegriffen, in der Folge getreten, geschlagen, gebissen und gewürgt.