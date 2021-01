Kornwestheim Schulen: bis zum Herbst überall WLAN

Manche Schule freut sich schon seit geraumer Zeit über flächendeckendes WLAN im Schulgebäude – so zum Beispiel die Eugen-Bolz-Schule, die Schiller- und die Silcherschule, die neu verkabelt wurden, als sie ihre Mensen bekamen. Im Ernst-Sigle-Gymnasium ist im Herbst des vergangenen Jahres mit den Planungen für eine Neuverkabelung in den alten Gebäudeteilen begonnen worden. In einem Zug soll auch die benachbarte Philipp-Matthäus-Hahn-Schule digital aufgerüstet werden. Die Arbeiten wurden an die Firmen bereits vergeben, die in diesen Wochen auch starten wollen.