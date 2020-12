Kornwestheim Schulen: keine zusätzlichen Zebrastreifen

Und was die Silcherschule betrifft, verweist der Fachbereich auf Erfahrungen aus dem Sommer. Als die Stuttgarter Straße gesperrt war, nutzten viele Autofahrer die Karl-Joos-Straße als Ausweichstrecke. Sie fuhren damit direkt an der Silcherschule vorbei. Für die Verkehrssicherheit stellte die Stadt eine Fußgängerampel auf – nicht direkt an der Kreuzung, sondern ein paar Meter Richtung Norden versetzt. Leider habe man beobachten müssen, so schreibt die Stadt nun, dass viele Passanten, „auch Eltern mit Kindern“, die Ampelanlage nicht nutzten, sondern die Karl-Joos-Straße direkt an der Kreuzung querten. „Die Installation eines Fußgängerüberwegs würde aller Voraussicht nach das gleiche Ergebnis bewirken. Damit hätte diese Einrichtung nicht das rechtliche Erfordernis einer örtlichen Bündelungsfunktion erfüllt.“ Will sagen: Wenn davon ausgegangen werden muss, dass die Fußgänger nicht gewillt seien, für einen Zebrastreifen ein paar Schritte mehr zu tun, dann darf die Stadt ihn auch nicht anlegen. „Die Schutzfunktion eines Zebrastreifens steht und fällt auch genau mit dieser Akzeptanz und der Nutzung durch die Fußgängerinnen und Fußgänger“, schreibt die Stadt in der Antwort auf die Anfrage von Canan Balaban. Außerdem sei eine bestimmte Zahl von Fahrzeugen notwendig, damit ein Zebrastreifen überhaupt angelegt werden dürfe, so der Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung.