Kornwestheim Schulen und Kitas schließen, Mahle schickt Mitarbeiter heim

Kornwestheim - Auch in Kornwestheim und Pattonville bleiben die Schulen und Kindertagesstätten wie im ganzen Land ab Dienstag geschlossen. Die Stadt richtet zwei Notgruppen ein – eine für Kindergarten-, eine für Schulkinder. Aber: Sie dürfen nur Eltern in Anspruch nehmen, die im Gesundheitswesen arbeiten, bei Feuerwehr, Polizei oder dem Technische Hilfswerk beschäftigt oder in Versorgungsbereichen (Gas, Wasser, Strom) berufstätig sind. Und das gilt, sofern nicht alleinerziehend, für beide Elternteile. Die Stadt geht davon aus, dass etwa 15 Schulkinder und 25 Jungen und Mädchen aus den Kindergärten für die Notgruppen in fragekommen. „Wenn’s mehr sind, müssen wir die Kapazitäten erhöhen“, sagt Birgit Scheurer, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Bildung bei der Stadt Kornwestheim.