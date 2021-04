In den Kindertageseinrichtungen wird von Montag an eine Notbetreuung angeboten. Das Angebot richtet sich an Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind oder glaubhaft versichern können, an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich zu sein. Für die Notbetreuung plant die Stadtverwaltung mit einer Testpflicht von Anfang Mai an. „Wichtig ist, dass sich die Eltern klar machen: Die Tests sind die Voraussetzung dafür, dass die Kitas wieder öffnen“, so Oberbürgermeisterin Ursula Keck beim Pressetermin. Es sei ein wichtiger Beitrag, den die Eltern leisten könnten, „und die Möglichkeit, den Service einer Einrichtung auch weiter zu sichern“. Die Verwaltung appelliere jedoch an die Eltern, schon jetzt ihre Einwilligung zur Testung ihrer Kinder zu geben, um mögliche Infektionsketten zu durchbrechen.