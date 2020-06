Kornwestheim Schulen verteilen sich auf drei Campus

Auch für diese Variante gilt: Gemeinschaftsschule und Förderschule räumen das Feld. Die Gemeinschaftsschule zieht in einen Neubau an der Theodor-Heuss-Straße, der mit dem Anbau an die Realschule kombiniert wird. Zudem wird im Osten der Stadt eine neue Grundschule gebaut, die – so sind die Pläne der Stadt – bei Bedarf um einen Zug erweitert werden kann. Es ist die teuerste Variante: 52,7 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Status quo

• zweizügige Grundschule an der Eugen-Bolz-Schule mit 200 Schülern

• dreizügige Grundschule, Gymnasium, Förderschule und Gemeinschaftsschule am Campus Mitte mit 1400 Schülern

• dreizügige Grundschule und Realschule am Campus Ost mit 1100 Schülern

Die von der Stadt gewählte Bezeichnung „Status quo“ für diese Variante ist nicht ganz passend, weil die Förderschule doch umziehen muss – vom Westen in die Mitte der Stadt. Die Realschule erhält einen Anbau und einen neuen Nachbarn, nämlich eine weitere Grundschule. Bei dieser Variante würde an der Eugen-Bolz-Schule Leerstand entstehen, den man aber dadurch auffangen könnte, dass die Eugen-Bolz-Schule dreizügig wird und die neue Ost-Grundschule nur zweizügig. Kostenpunkt: 48,7 Millionen Euro.

Die Stadtverwaltung selbst tendiert zur teuersten Lösung: Campus Ost 2. Warum? „Das bietet den Vorteil, dass langfristig und flexibel Schulraum für Realschule und Gemeinschaftsschule zur Verfügung steht“, heißt es in dem Papier für die Stadträte. Die Lehrerausbildung für die Gemeinschafts- und die Realschulen gehe auch bereits in die gleiche Richtung.

Dass eine Erweiterung der Schullandschaft erforderlich ist, steht für die Stadt außer Frage. Berechnungen haben ergeben, dass die Zahl der Schüler deutlich steigen wird.