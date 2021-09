Kornwestheim Schulen: weniger PCR-Tests

Kornwestheim hatte Ende August angekündigt, zu Beginn des neuen Schuljahres die PCR-Pool-Tests an den Schulen zum Einsatz bringen zu wollen, nach Vorbild der Stadt Freiburg. Die Kosten dafür trage das Land. Alle Tupfer der Kinder aus einer Klasse bilden dabei einen Pool. In einem Labor in Ludwigsburg werden die gesammelten Proben ausgewertet. Wird in einem dieser Pools das Coronavirus nachgewiesen, folgen Quarantäne und weitere Tests.