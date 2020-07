Kornwestheim Schullandschaft: Im Osten was Neues

Kornwestheim - Schantz, Wanitschek, Gritz, . . . – Name für Name rief Oberbürgermeisterin Ursula Keck auf und bat ums Votum. Am Ende sprachen sich in der namentlichen Abstimmung, um die die CDU-Fraktion gebeten hatte, 19 Stadträte für die Variante „Campus Ost“ aus, sieben für das Modell „Status quo“. Damit war die Entscheidung gefallen. In Nachbarschaft zur Theodor-Heuss-Realschule entsteht der Schulcampus Ost mit der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule, die ihren Standort an der Rechbergstraße verlassen und in einen Neubau ziehen wird, und mit einer neuen zweizügigen Grundschule. Seinen Standort muss mit diesem Beschluss auch das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) ändern. Es zieht von der Eugen-Bolz-Straße in die Räumlichkeiten der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Eugen-Bolz-Schule kann damit auf drei Klassen pro Jahrgang wachsen. Das Gymnasium, die Schiller-, die Silcher- und die Philipp-Matthäus-Hahn-Grundschule – sie ist weiterhin dreizügig – bleiben an Ort und Stelle.