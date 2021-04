„Die Idee für eine Museumskiste entstand, weil die Schulen wegen der Corona-Pandemie für ihren Unterricht nicht wie gewohnt in das Schulmuseum gehen können“, erklärt Dams. Das Schulpersonal sei auf die Museumsleiterin zugegangen und zusammen sei nach einer Möglichkeit gesucht worden, das Schulmuseum in die Klassenzimmer zu bringen. Zwei Museumskisten hat Dams nun zur Ausleihe zusammengestellt. „Die ersten Anfragen kamen schon rein, beide Kisten sind momentan ausgeliehen“, so die Museumsleiterin. Sollte der Bedarf steigen, würden weitere Kisten zur Verfügung gestellt.