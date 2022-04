Kornwestheim Schulpflicht gilt auch in Coronazeiten

Schulleiterin als Zeugin

Letzteres bestätigte die Schulleiterin im Zeugenstand zwar, sie betonte aber auch, dass sie bereits im Juli per E-Mail über den Präsenzunterricht im September informiert habe. Speziell mit der betroffenen Mutter habe sie auch ein Elterngespräch geführt, bei dem die Oma als Zeugin dabei gewesen sei. In dem Gespräch, so die Rektorin, habe sie auch darauf hingewiesen, dass es schon mehrere Kinder mit einer Maskenbefreiung in der Schule gebe und dass niemand deshalb ausgegrenzt werde.