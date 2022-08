Eine Demenzpartnerschulung im Rahmen der Schulungsreihe „Lust zu helfen“ des Landratsamtes Ludwigsburg findet am Dienstag, 23. August, von 16.30 bis 18 Uhr im Rathaus in Kornwestheim, Großer Sitzungssaal, für interessierte Bürgerinnen und Bürger statt. Ein Seminar für pflegende Angehörige unter dem Motto „Selbstfürsorge im Pflegealltag – einfach unverzichtbar!“ wird am Dienstag, 13. September, im Bewohner- und Familienzentrum in Kornwestheim von 14.30 bis 16.30 Uhr angeboten.