Da käme eine Niederlage in Blaustein alles andere als gelegen. „Wir werden den Gegner in keinster Weise unterschätzen“, kündigt Schurr an. In seinen Augen ist etwa Linksaußen Philipp Frey einer der besten der gesamten Liga. Auch die Achse um Rechtsaußen Christoph Spiß und die Rückraum-Akteure Jan Behr und Neuzugang Nikola Potic sei ganz und gar nicht übel. „Da hat man in den vergangenen Jahren in die Spielerstruktur investiert“, so Schurr.