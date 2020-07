Grüne wollen Planung ohne Halt in Kornwestheim angehen

Lateier indes wirbt für das Konzept und die „Schusterbahn ohne Kornwestheim“. Sollte diese derzeit nur aus drei Zugpaaren am Morgen und am Abend bestehende Verbindung zwischen Kornwestheim und Untertürkheim so ausgebaut werden, dass sie auch weiterhin in der Salamanderstadt hält, dann müsste ein sogenanntes Überwerfungsbauwerk errichtet werden. Kostenpunkt: je nach Ausgestaltung zwischen 30 und 60 Millionen Euro. Lateier in seinem Schreiben an Langbein weiter: „Meiner Meinung nach geht es aktuell nicht um die Frage, ob Kornwestheim einen Halt bekommt oder nicht. Es geht darum, ob die Schusterbahn als S-Bahn in zwei oder in zwölf Jahren kommt. Aufgrund der aktuellen Lage ist es derzeit nicht möglich, eine Mehrheit für ein entsprechendes Überbrückungsbauwerk hinzubekommen“, so der Regionalrat aus Stuttgart. Aus der Sicht der Grünen sei es sinnvoller, „die Planung zur Erweiterung der Schusterbahn ohne Halt am Pbf jetzt anzugehen und im schlimmsten Fall auch ohne Halt fahren zu lassen“. Richtung Norden soll die Schusterbahn bis Bietigheim-Bissingen oder Markgröningen, Richtung Süden bis Esslingen oder gar Plochingen ausgeweitet werden.