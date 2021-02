Kornwestheim - Fahrgäste der Schusterbahn, die offiziell Regionalbahn (RB) 11 heißt und zwischen Untertürkheim und Kornwestheim verkehrt, müssen sich vorübergehend nach anderen Verbindungen umschauen. Weil das aus den 1970er-Jahren stammende Bahnsteigdach am Gleis 6 erneuert wird, hält die Bahn von Donnerstag, 18. Februar, bis Donnerstag, 1. April, nicht in Kornwestheim. Sie fährt von Untertürkheim über Münster und Zazenhausen und den Rangierbahnhof bis nach Ludwigsburg. In der Woche von Montag, 8. März, bis Freitag, 12. März, fällt sie sogar ganz flach: Dann verkehrt die Bahn überhaupt nicht, weil an den Gleisen in Untertürkheim gearbeitet wird. Böse Zungen werden behaupten: Nun können die Kornwestheimer schon einmal testen, wie’s ist, wenn die Schusterbahn grundsätzlich nicht mehr an ihrem Bahnhof hält. Bekanntlich ist eine Verlängerung der Strecke nach Ludwigsburg im Gespräch – ohne Halt in Kornwestheim, weil dafür eine zusätzliche Brücke erforderlich wäre, die die Kosten für dieses zusätzliche Angebot erheblich in die Höhe treiben würde.