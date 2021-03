Sie betonen indes, dass der verbesserte Takt nur der erste Schritt sein solle. In einer Untersuchung von DB und dem Regionalverband habe sich gezeigt, dass es auch die Möglichkeit gäbe, einen ganztägigen Stundentakt auf der Strecke von Bietigheim-Bissingen über Ludwigsburg bis nach Esslingen zu fahren. Diese Möglichkeit könnte bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 umgesetzt werden, was zu einem Halbstundentakt für die Schusterbahn führen würde. „Dies kann eine Möglichkeit sein, eine Direktverbindung von Ludwigsburg nach Esslingen zu schaffen und teilweise überfüllte S-Bahnen zu entlasten,“ so die Fraktionssprecher. Indes: Dies könnte auch dazu führen, dass die Bahn nicht mehr in Kornwestheim hält, so befürchtet man in der Stadt.