Leistungserschleichung in drei Fällen legte ihm Staatsanwältin Tina Lüke vor dem Ludwigsburger Jugendschöffengericht zur Last. „Sie haben offensichtlich die Bewährung nicht ganz ernst genommen“, erklärte Richter Hiestermann dem jungen Kornwestheimer. Bewährung heiße straffreies Verhalten. „Und jetzt?“ Diese Frage des Richters beantwortete der Beschuldigte mit: „Eigentlich geht man dafür in den Knast.“