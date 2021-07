Kornwestheim - Immer der Nase nach – mit dieser Anweisung hätten Fans von knusprig Gegrilltem in der Sommerlandschaft von Wiesen und Gartenhausgrundstücken am Alten Oßweiler Weg in früheren Jahren gar nicht fehlgehen können. Ganz so einfach war das, wie so vieles andere in Corona-Zeiten, heuer allerdings doch nicht. Denn vor dem Genuss von Göckele oder Schweinebauch beim traditionellen Gartenfest auf dem Liederkranz-Gelände hatte man die Leckereien in diesem Jahr vorab ordern müssen.