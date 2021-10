Kornwestheim Schwelbrände: Spielgeräte gesperrt

Zweiter Vorfall in kurzer Zeit

Weil es schon der zweite Vorfall in kurzer Zeit war, hat die Polizei den betreffenden Spielbereich geschlossen. Teresa Auer, verantwortlich für Marketing in der Kinderwelt, teilt auf Anfrage mit, dass es sich um die „Fang den Hut Fun Cars“ handelt. Die Ursache der Schwelbrände sei derzeit noch unklar. Mehrere Spezialisten würden die Sicherheit der Attraktion überprüfen und tun, was nötig ist, so Auer. „Wir werden diese Attraktion erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Sicherheit unserer kleinen und großen Besucher zu 100 Prozent sichergestellt ist“, sagt sie.