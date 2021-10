Kornwestheim - In einem Spielfahrzeug in der Ravensburger Kinderwelt hat sich am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr vermutlich wegen eines technischen Defekts ein Schwelbrand entzündet. Etwas Rauch trat aus, Flammen bildeten sich aber nicht. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus.