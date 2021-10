Kornwestheim Schwer verletzter Radfahrer

Kornwestheim - Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 12.35 Uhr soll er auf einem Streifen neben der Fahrbahn auf der Bogenstraße stadtauswärts gefahren sein. In die gleiche Richtung war ein 85 Jahre alter Mercedes-Fahrer unterwegs. Laut Polizei sei der Radfahrer dann ohne Ankündigung nach links auf den Verbindungsweg zur Straße Am Sportplatz abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes, bei der der 15-Jährige mit seinem Rad auf die Straße fiel. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme beim Autofahrer ergab, dass er alkoholisiert war. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Der Schaden beträgt etwa 7000 Euro.