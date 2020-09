Kornwestheim Schwerer Brand in Bahnhofstraße

Kornwestheim/Pattonville - Gleich zwei Einsätze haben die Kornwestheimer Feuerwehrleute in der Nacht und am Mittwochvormittag beschäftigt. Aus der Bahnhofstraße war gegen 22 Uhr am Dienstagabend ein Feuer gemeldet worden, das im Kellergeschoss eines Gebäudes in der Nähe der Eisenbahnbrücke ausgebrochen war. Neun Fahrzeuge mit insgesamt 46 Feuerwehrfrauen und -männern waren bis in die Nacht hinein im Einsatz. Die starke Rauchentwicklung machte den Wehrleuten zu schaffen. „Außerdem mussten wir uns zuerst einmal Zugang zum Gebäude verschaffen“, sagte Feuerwehrsprecher Peter Schraud. Am Ende konnte die Wehr darauf verzichten, das Gebäude zu evakuieren, allerdings entstand vor allem im Keller und im Erdgeschoss ein hoher Sachschaden aufgrund von Rauch und Ruß. Der Tedi-Shop in dem Gebäude war deswegen am Vormittag geschlossen.