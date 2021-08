Kornwestheim Schwimmen lernen schwer gemacht

Anfängerschwimmkurse gibt es dort auch im Angebot des TGV Beilstein. In Kornwestheim sind sie mitunter auch Sache der Kindersportschule (Kiss) in Zusammenarbeit mit der Schwimmabteilung des SVK. Auch diese Angebote ruhen derzeit. Hans-Joachim Tröscher, Abteilungsleiter der Schwimmer, spricht die limitierte Teilnehmerzahl an. „Es hat aber auch mit Wasserflächen und mit Menschen zu tun“, sagt er.

Was meint er damit? Zum einen fehlten häufig die fachkundigen Betreuer, zum anderen gebe es schlicht zu wenig Platz. Beispiel SVK: „Wir hatten schon vor der Pandemie lange Wartelisten, teils mehr als ein Jahr“, so Tröscher. Corona habe diesen Mangel schließlich noch offensichtlicher gemacht. „Es gibt mit Sicherheit zwei Jahrgänge, die Schwimmen lernen wollten, die wir aber nicht bedienen können.“

Ausgebuchte Kurse

Auch Adam Bühler weiß von über Jahrzehnte ausgebuchten Schwimmkursen an Montagabenden im Alfred-Kercher-Bad zu berichten. Wartelisten von rund einem Jahr sind auch dem Kornwestheimer DLRG-Chef nicht fremd. Sollte der Kursbetrieb nach den Ferien wieder anlaufen, ist Bühler jedoch zuversichtlich. „Wir haben den Luxus, dass wir viel Jugendarbeit machen. Und viele bleiben da dann auch als Betreuer dabei, machen ihre Schwimmabzeichen und ihre Rettungsschwimmerausbildung.“ Den Re-Start mit vollen Becken könnte die DLRG also wohl stemmen.

Frank Dautel von der Bezirks-DLRG weiß zudem von einigen Ortsgruppen, die ihre Kapazitäten etwa aus der Rettungsschwimmer-Ausbildung in die Anfängerkurse stecken wollen. „Viele Gemeinden haben außerdem zusätzliche Badkapazität geschaffen, um dem Nichtschwimmerboom entgegenzuwirken“, sagt er.

Aber sind denn bereits Folgen der fehlenden Schwimm-Ausbildung zutage getreten? „Aus persönlicher Warte würde ich sagen: Nein, eine Zunahme der Badeunfälle habe ich bisher nicht registriert in diesem Sommer“, sagt Hans-Joachim Tröscher. Dass es bundesweit in Zukunft einen Trend in diese Richtung geben könnte, glaube er allerdings sehr wohl. Das sieht übrigens auch die württembergische DLRG so.

Kornwestheim -

Ausbildungsoffensive bei der DLRG

Aktion

Die DLRG-Landesverbände Baden und Württemberg haben gemeinsam die Ausbildungsoffensive Anfängerschwimmen ins Leben gerufen. „Mit zusätzlichen Anfängerschwimmkursen werden wir alles daransetzen, der hohen Zahl an Nichtschwimmern entgegenzuwirken“, schreibt die DLRG im Internet. Bereits 2017 habe eine Umfrage ergeben, dass 59 Prozent der Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit keine sicheren Schwimmer seien.

Leitfaden

Anhand eines Leitfadens können sich die DLRG-Ortsgruppen informieren, wie und wo sie sich Unterstützung für Anfängerschwimmkurse holen können (zu Personal, Örtlichkeiten, Förderung und vielem mehr).

Internet

Weitere Informationen sowie Dokumente zum Download gibt es im Internet auf der Seite des württemberger Landesverbandes, zu finden unter https://wuerttemberg.dlrg.de.