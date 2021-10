Kornwestheim Schwitzen für den guten Zweck

Das Geld, das die beiden beim diesjährigen Kölner Treppenlauf gesammelt haben, geht an den Verein Paulinchen – eine Initiative für brandverletzte Kinder. Das passt freilich hervorragend zur Mission der Feuerwehrmänner. Beim Treppenlauf haben die beiden 39 Etagen und 714 Stufen in voller Feuerwehrmontur hinter sich gebracht. „Für jede Stufe haben wir 11,2 Cent gespendet“, erzählt Weidmann. Der Betrag ist angelehnt an die Notrufnummer 112. Eine Followerin in den sozialen Medien fand die Aktion so gut, dass sie noch 40 Euro draufgelegt und damit die 200 Euro vollgemacht hat.

Beim Kölner Treppenlauf gibt es eine extra Wertung für Feuerwehr-Teams. „2forfire“ ist dabei auf dem fünften Platz gelandet. Dort sind die beiden mit ihrer Montur also nicht unbedingt aufgefallen.

Beim Mammutmarsch dabei

Michael Haag ist aber 2021 auch beim Mammutmarsch in Stuttgart angetreten, bei dem eigentlich niemand auf die Idee kommt, eine schwere Uniform zu tragen und so unnötig zu schwitzen. „Trotzdem habe ich gleich Leute gefunden, die für den guten Zweck mitgemacht haben“, sagt Haag. Zu fünft sind sie knappe sechs Stunden durch die Hitze gelaufen und konnten so 700 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz sammeln.

Anfang Oktober haben Weidmann und Haag dann noch an einem virtuellen Lauf teilgenommen, bei dem das Startgeld an ein Kinderhospiz geht. „Wir wissen nicht einmal, wo dieses Hospiz ist, aber wir dachten, dass das gut zu uns passt, wenn es um Kinder und Sport geht“, sagt Weidmann. Diesen Lauf haben sie dann in normaler Kleidung absolviert. Bei Veranstaltungen, bei denen sie in Uniform unterwegs sind, bekommen sie aber freilich mehr Aufmerksamkeit. „Wir leisten auch Aufklärungsarbeit, wenn wir in voller Montur unterwegs sind“, sagt Michael Haag: „Beim ersten Mal dachten die Leute, wir wären ein Junggesellenabschied.“

Der Adventskalender von „2forfire“ ist von Samstagabend an für neun Euro im Onlineshop unter www.shop.2forfire.de erhältlich.