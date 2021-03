Kornwestheim Seebrücke: Kein Kompromiss

Vor allem die CDU, aber auch die Stadträte der FDP sehen den Beitritt kritisch. In einer Stellungnahme hatte der Christdemokrat Jörg Schaible im Januar begründet, warum man nicht mitgehen will. Enthalten seien „Positionen, die mit der gegenwärtigen Bundes- und Europapolitik nicht zu vereinbaren sind, und die deshalb auch in einem kommunalen Gremium nicht beschlossen werden sollten und können“, hieß es da unter anderem. Oberbürgermeisterin Ursula Keck hatte in der Folge für einen Kompromiss geworben. Man könne doch Punkt 1 und 8 beschließen, was unter anderem eine Solidaritätserklärung beinhalte, das kontroverse Thema der zusätzlichen Aufnahme aber aussparen würde. Auch machte man sich beim Regierungspräsidium schlau. Dort hieß es, die Stadt könne den Beitritt durchaus beschließen.