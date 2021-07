Das Wetter spielt mit

Das Wetter spielte am Sonntag mit, auch das sollte nicht unterschätzt werden. Alternativ hatte die Kirchengemeinde geplant, in der Martinus-Kirche selbst zu feiern – doch es gab keinen Regen, zwischendurch stieß die Sonne durch die Wolken und die hellgelbe Fassade des Martinushauses tat ihr übriges für die lichte Atmosphäre. Immer wieder wehte Musik über den Kirchplatz, wenn etwa der evangelische Posaunenchor zu den Instrumenten griff, der Chor der Afrikanischen Gemeinde sang oder das Instrumentenensemble Espressivo sein Können zeigte. Franz Nagler fand während seiner Predigt indes auch nachdenkliche Worte. Er machte klar, dass viele der Möglichkeiten, die das Martinushaus schaffe, in gesamtgesellschaftlichem Kontext kritisch gewertet werden können.