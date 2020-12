Kornwestheim Seit fünf Jahren besonders stark gefordert

Darüber hinaus hat der AKA zahlreiche Projekte durchgeführt, wie etwa „Rund ums Fahrrad“, „Cook and Meet“ oder „Senioren basteln mit Kindern“. Erfreut über die Wertschätzung zeigt sich Albrecht Bäuerle, der den Arbeitskreis leitet: Die Auszeichnung sei für alle Ehrenamtlichen „Freude, Anerkennung und Motivation“, weiterhin den Weg der Ehrenamtsarbeit zu beschreiten. „Denn nur durch die Integration der Geflüchteten kann sich ein gemeinsames Miteinander in der Gesellschaft bilden“, so Bäuerle. Der Arbeitskreis verzeichnete im Jahr 2015/2016, als besonders viele Menschen nach Deutschland flüchteten, einen starken Zulauf. Heute engagieren sich hier rund 35 Bürgerinnen und Bürger. Bereits im Jahr 2013 ist der Kreis mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Kornwestheim ausgezeichnet worden. Die erneute Auszeichnung mit der Gedenkmünze ist vor allem mit Blick auf die Flüchtlingskrise zu sehen. In dieser Zeit hat es Veränderungen bei den Ehrenamtlichen gegeben. Auch die Zahl der zu betreuenden Personen ist stark gestiegen. Aktuell betreut der Arbeitskreis rund 200 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung sowie 60 Menschen, größtenteils Familien, die in Privatwohnungen leben.