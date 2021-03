Kornwestheim Selbstständige spenden Masken

Kornwestheim - Immer wieder werfen die 46Plus-Mitglieder sehnsüchtige Blicke in Richtung der Stadionbahn, als sie sich an einem grauen Freitagnachmittag vor der Tribüne im Kornwestheimer Stadion versammeln. Der Stuttgarter Verein, der Vorurteile rund um Trisomie 21 abbauen will, vermisst den Sport dieser Tage kläglich: In langjähriger Kooperation mit dem SV Salamander Kornwestheim bietet 46Plus ein inklusives Sportprogramm, bei dem Kinder mit und ohne Downsyndrom gemeinsam trainieren. Seit dem Lockdown findet das wöchentliche Training allerdings nur online statt, die Begegnung fehlt. Das Vorstandsmitglied Natja Stockhause ist trotzdem zuversichtlich: „Ich habe große Hoffnungen, dass wir bald wieder draußen Sport treiben dürfen.“