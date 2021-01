Kornwestheim Semester im Zeichen der Nachhaltigkeit

Kornwestheim - Das neue Programm der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigs-burg für das Frühjahr-/Sommersemester 2021 ist erschienen und ab sofort online abrufbar unter www.schiller-vhs.de. In den Rathäusern des Landkreises, in Buchhandlungen und vielen Banken liegt das gedruckte Programmheft aus. Der Semesterschwerpunkt liegt auf dem Thema „Nachhaltigkeit“. Start des neuen Semesters mit rund 1600 Kursen – online und vor Ort –, Vorträgen und Exkursionen ist am 22. Februar. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.