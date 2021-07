Insgesamt 59 Bewohner gaben ihre Stimme ab

In den Heimbeirat gewählt wurden Angelika Kögel-Mildner (extern), Dieter Topel, Helga Kelm, Petra Lübbers (extern) und Margit Nossek. In der ersten konstituierenden Sitzung am Donnerstagvormittag wurde zudem beschlossen, dass Angelika Kögel-Mildner die Vorsitzende des Gremiums sein soll.