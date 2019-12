Kornwestheim Senioren um Schmuck und Geld gebracht

Zuerst bekam eine ältere Dame in Augsburg einen Anruf aus einem Callcenter in der Türkei. Die Anruferin gab sich als Polizistin aus und behauptete, nach einem Einbruch in Augsburg sei ein Notizbuch, das in Verbindung mit der Seniorin stünde, gefunden worden. Tags drauf rief ein weiterer falscher Beamter an, fragte nach den Vermögenswerten der Frau und forderte sie auf, Krügerrandmünzen und Schmuck im Wert von etwa 34 000 Euro in einer Tüte vor ihrer Haustüre abzustellen. Ein Gutachter müsse prüfen, ob es sich um Plagiate handele. Die Angeklagten sammelten die Beute schließlich ein.