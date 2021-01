Kornwestheim Seniorenheime teilweise durchgeimpft

Kornwestheim/Pattonville - Seit Ende Dezember werden in Deutschland Menschen mit besonders hohem Infektionsrisiko gegen das Corona-Virus geimpft – ein holpriger Start, der vielerorts von Lieferengpässen geprägt war. Auch in Baden-Württemberg: Hier sollten die eingerichteten Kreisimpfzentren (KIZ) eigentlich kommenden Samstag die Arbeit aufnehmen. Wegen fehlendem Impfstoff wurde der Termin aber um eine Woche verschoben. Dann könnten im KIZ in Ludwigsburg laut dem Landratsamt theoretisch 2000 Dosen am Tag verabreicht werden. Gerade erwarte man aber eine wöchentliche Lieferung von nur 1950 Dosen.