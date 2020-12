Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr eine Seniorin am Kreisverkehr am Kimryplatz in Kornwestheim an. Die 80-Jährige wollte mit ihrem Rollator einen Fußgängerüberweg passieren, als das Auto sie erfasste. Die Seniorin erlitt bei dem Unfall Prellungen sowie einen Knochenbruch. Der Autofahrer und seine Beifahrerin hinterließen lediglich eine Handynummer. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 71 54 / 13 13 0 zu melden.