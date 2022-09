Eine 77 Jahre alte Frau ist am Samstag in der Kornwestheimer Innenstadt schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ist sie von einem BMW angefahren worden, der an der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Güterbahnhofstraße rückwärts einparken wollte. Die Frau sei in dem Moment hinter dem Fahrzeug unterwegs gewesen und stürzte bei dem Zusammenstoß so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.