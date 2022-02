Kornwestheim - Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr gab es einen Verkehrsunfall mit mehreren Geschädigten an der Friedrichstraße. Dabei ist eine 83-Jährige mit ihrem Mazda gegen einen geparkten VW gefahren, der dann auf einen weiteren VW stieß, dieser fuhr gegen einen Audi und der wiederum auf einen BMW. Die Fahrzeuge standen alle hintereinander am Fahrbahnrand. Nach dem Zusammenstoß rangierte die 83-Jährige und überfuhr schließlich noch einen Gartenzaun inklusive eines Briefkastens mit Klingel. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 13 000 Euro.