Kornwestheim Sicherer Hafen: keine Mehrheit in Sicht

Uneinheitlich werden die Freien Wähler am kommenden Dienstag abstimmen, kündigte Gabi Walker für ihre Fraktion an. „Wir sind uns einig, dass man Menschen in Not helfen muss“, sagte sie. Aber eine Mehrheit hält dafür einen Beitritt zur Seebrücke nicht für notwendig. „Wenn man helfen will, kann man auch alleine aktiv werden“, so Walker. Ähnlich äußerte sich Andreas Schantz von der FDP: „Man braucht nicht einem Verein beizutreten, um Flüchtlingen zu helfen.“